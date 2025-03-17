«Барселона» выиграла 4:2 у «Атлетико», проигрывая 0:2: в лайве на победу прошел коэффициент 41.00

В центральном матче 28-го тура Ла Лиги «Атлетико» проиграл на своем поле «Барселоне» со счетом 2:4, хотя вел 2:0 к 70-й минуте благодаря голам Хулиана Альвареса и Александра Серлота.

Роберт Левандовски забил на 72-й, еще через шесть минут счет сравнял Ферран Торрес. На 90+2 минуте Ламин Ямаль вывел вперед «Барсу», еще через шесть дубль оформил Торрес.

Самый высокий коэффициент в лайве на победу «Барселона» – 41.00, он высветился за минуту до гола Левандовского.

«Барселона» лидирует в лиге с 60 очками по итогам 27 игр. «Реал» набрал столько же за 28 матчей. «Атлетико» отстает на четыре очка после 28 игр.

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