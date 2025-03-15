Игроки БЕТСИТИ считают «Арсенал» явным фаворитом встречи с «Челси» в главном матче тура АПЛ
16 марта 2025 года «Арсенал» примет «Челси» в матче 29-го тура АПЛ. Лондонское дерби пройдет на стадионе «Эмирейтс» .
Перед очным матчем команды занимают второе и четвертое места в таблице АПЛ: «Арсенал» уступает лидирующему «Ливерпулю» 15 очков, имея матч в запасе, а «Челси» отстает от лидера на 21 балл.
В первом круге лондонские клубы разошлись миром 1:1.
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Трейдеры БЕТСИТИ считают фаворитом матча «Арсенал». Поставить на победу команды Артеты можно за 1.83, а на «Челси» – за 4.60. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3.90.
Эксперты предполагают что у команд равные шансы на упорный и на результативный матч. ТБ 2.5 и ТМ 2.5 идут с одинаковым коэффициентом 1.93.
Главные звезды атаки «Арсенала» – Хаверц, Жезус и Сака – травмированы. Наиболее вероятным автором гола в составе команды считается Леандро Троссард – кэф 3.20. У «Челси» результативной игры ждут от Коула Палмера. Гол в его исполнении идет за 3.70.
Игроки БЕТСИТИ считают «Арсенал» явным фаворитом: 60% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «канониров», по 20% – на «Челси» и ничью.
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