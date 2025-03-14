Победитель розыгрыша Шайба.Тачка.OLIMPBET сделал предложение своей девушке прямо на льду Фетисов Арены

13 марта во Владивостоке на «Фетисов Арене» состоялся матч между ХК «Адмирал» и ХК «Барыс». Основное время и овертайм не выявили победителя, а в серии буллитов сильнее оказались гости. Однако самым запоминающимся моментом вечера стало вовсе не это!

Во втором перерыве прошла церемония награждения одного из победителей масштабного розыгрыша Шайба.Тачка.OLIMPBET. Обладателем новенького Exeed RX стал Антон Погодаев из Братска. После эффектного лазерного шоу прямо на лед выехал выигранный автомобиль, а известный хоккейный блогер Hockey Stigg вручил счастливчику ключи.

Но Антон решил не останавливаться на одном важном событии. Прямо на глазах у тысяч зрителей он сделал предложение руки и сердца своей девушке Светлане – и она сказала «да»!

«Наш грандиозный хоккейный розыгрыш призван подарить яркие эмоции участникам и болельщикам на ледовых аренах. Но сегодняшнее вручение превзошло все наши ожидания – победитель решил сделать этот день одним из самых значимых в своей жизни! Мы искренне поздравляем Антона и Светлану, желаем им счастливой семейной жизни и чтобы удача всегда была на их стороне!», – прокомментировал Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET.

Розыгрыш Шайба.Тачка.OLIMPBET продлится до середины апреля. Для участия необходимо делать ставки на хоккей в OLIMPBET – впереди еще множество возможностей стать обладателем одного из пяти автомобилей!