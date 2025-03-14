  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Победитель розыгрыша Шайба.Тачка.OLIMPBET сделал предложение своей девушке прямо на льду Фетисов Арены
Промо
0

Победитель розыгрыша Шайба.Тачка.OLIMPBET сделал предложение своей девушке прямо на льду Фетисов Арены

13 марта во Владивостоке на «Фетисов Арене» состоялся матч между ХК «Адмирал» и ХК «Барыс». Основное время и овертайм не выявили победителя, а в серии буллитов сильнее оказались гости. Однако самым запоминающимся моментом вечера стало вовсе не это!

Во втором перерыве прошла церемония награждения одного из победителей масштабного розыгрыша Шайба.Тачка.OLIMPBET. Обладателем новенького Exeed RX стал Антон Погодаев из Братска. После эффектного лазерного шоу прямо на лед выехал выигранный автомобиль, а известный хоккейный блогер Hockey Stigg вручил счастливчику ключи.

Но Антон решил не останавливаться на одном важном событии. Прямо на глазах у тысяч зрителей он сделал предложение руки и сердца своей девушке Светлане – и она сказала «да»!

«Наш грандиозный хоккейный розыгрыш призван подарить яркие эмоции участникам и болельщикам на ледовых аренах. Но сегодняшнее вручение превзошло все наши ожидания – победитель решил сделать этот день одним из самых значимых в своей жизни! Мы искренне поздравляем Антона и Светлану, желаем им счастливой семейной жизни и чтобы удача всегда была на их стороне!», – прокомментировал Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET.

Розыгрыш Шайба.Тачка.OLIMPBET продлится до середины апреля. Для участия необходимо делать ставки на хоккей в OLIMPBET – впереди еще множество возможностей стать обладателем одного из пяти автомобилей!

Ставки на спорт
Olimpbet
натив
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
«10 миллионов в квартал нас не разорят». Совладелец «Тенниси» – о повышении порога отчислений
43 минуты назад
Николай Оганезов: «У букмекеров нет запредельной прибыли. Она соизмеряется с обычным бизнесом»
4сегодня, 12:49
«Азартные игры имеют антисоциальный характер, способствуя формированию зависимого поведения и росту долгов». Депутаты Госдумы – о повышении ставки отчислений
сегодня, 12:15
Законопроект о повышении отчислений букмекеров с 2% до 3% и минимального порога отчислений с 30 до 40 млн рублей внесен в Госдуму
2сегодня, 11:28
Николай Оганезов о повышении отчислений с 2% до 3%: «Бремя будет ложится на потребителя. Может произойти переток аудитории в нелегальный сектор»
1сегодня, 11:13
BetBoom стал титульным партнером «Спартака-Нальчика»
сегодня, 10:34
«Если закон примут, легальных БК станет меньше, а доля онлайн-казино возрастет». Владимир Прокофьев – о повышении отчислений букмекеров с 2% до 3%
сегодня, 09:18
«Тоттенхэм» и «МЮ» перестали быть главными фаворитами Лиги Европы. «Атлетик» поднялся на первое место у букмекеров
32сегодня, 08:58
Суд арестовал активы основателя 1xBet Семиохина на 61 млрд рублей. Он находится в международном розыске
3сегодня, 08:29
Отчисления букмекеров предложили увеличить с 2% до 3% от выручки. Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму
36сегодня, 08:04
Ко всем новостям
Последние новости
Основатель Alikson Group Гасан Мустафаев рассказал о масштабном обновлении Alikson Team перед юбилейным сезоном Лига Ставок Media Basket
сегодня, 12:58Промо
Ян Непомнящий об итогах BetBoom Media Chess: «Пилотный выпуск шоу получил отличные просмотры. Аудитория стримеров смогла познакомиться с шахматами»
сегодня, 07:20Промо
Клиент Мелбет проснулся миллионером после первых матчей 1/8 Лиги Чемпионов
вчера, 15:33Промо
Решающие матчи LAN-стадии турнира «Мелбет Медийной Лиги CS2»
вчера, 14:17Промо
Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года. Букмекеры давали 25% на то, что он еще сыграет за национальную команду
12вчера, 13:54
«Юнайтед» перебегает испанцев и пройдет в 1/4 финала». Прогноз Антона Фадина на «МЮ» – «Сосьедад»
вчера, 08:30
«Реал» проигрывает «Атлетико» после первого тайма. Букмекеры считают, что команда Анчелотти выйдет в 1/4 финала
112 марта, 20:48
20 000 000 и путешествия в розыгрыше Весенний Boom
12 марта, 10:47Промо
Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе «Реала» над «Атлетико»
12 марта, 09:30Промо
Овечкин забьет в КХЛ до конца карьеры, уверены букмекеры. Он планирует вернуться в «Динамо» летом 2026-го
412 марта, 09:12