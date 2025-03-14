Основатель Alikson Group Гасан Мустафаев рассказал о масштабном обновлении Alikson Team перед юбилейным сезоном Лига Ставок Media Basket

1. Как команда готовится к новому сезону Лига Ставок Media Basket? Прежде всего, как чувствует себя команда в психологическом плане?

Alikson Team к новому сезону Лига Ставок Media Basket полностью обновилась. Новые игроки, новый менеджмент, новые амбассадоры, новый медиа концепт. Не изменились только наши чемпионские амбиции. В этом сезоне нам нужна только победа. Только вперед.

2. В прошлом сезоне вы играли под поддержкой Анны Седоковой. В этом сезоне она останется вашим амбассадором? Если нет, то кто будет вместо нее?

В этом сезоне наш пул амбассадоров изменится. Команду Alikson в медиа поле поддержит звезда отечественного кинематографа актер Марк Богатырев, который известен своей яркой ролью в культовом сериале «Кухня». Марк с детства увлекается баскетболом, поэтому он примет участие в играх Alikson Team. Ему присвоен статус celebrity. Имена других амбассадоров мы обнародуем перед самым началом турнира. Скажу одно: мы приятно удивим своих болельщиков!

3. После поражения от AUF в прошлом сезоне, какие выводы были сделаны командой? Над чем больше всего работали в межсезонье?

Главный вывод после поражения от AUF в полуфинале — надо тоньше подходить к селекции, учитывать специфику правил медиабаскета и надеяться, что удача будет на нашей стороне. Хотя везет сильнейшим. Надо больше работать на тренировках.

4. Как команда относится к тому, что Лига Ставок Media Basket становится все более популярным? Чувствуете ли дополнительное давление из-за растущего интереса к турниру?

Рост популярности Лига Ставок Mediа Basket закономерен. Организаторы делают все для развития Лиги — постоянные солдауты на играх регулярки и десять тысяч зрителей на финале говорят сами за себя. Дополнительного давления мы не ощущаем. Мы просто делаем свою работу. Это будет уникальный сезон.

5. Ждать болельщикам громких подписаний в межсезонье?

Ростер команды сформирован на 90 процентов. Из громких подписаний —примерно все. В сеть уже просочилась информация о приобретении Мирослава Пашалича. Яша 3х3 (Яша Карельский) определил Мирослава в категорию «Big Guns» (игроки, которые сильнее всех влияют на ход матча -прим.), спорить с мэтром не будем. Остальной состав узнаете совсем скоро.

Alikson Team stays ready. Увидимся на паркете.