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Решающие матчи LAN-стадии турнира «Мелбет Медийной Лиги CS2»

Долгожданный финал «Мелбет Медийной Лиги CS2» состоится 16 марта в Москве на арене Colizeum Шелепиха. Четыре лучшие команды сойдутся в борьбе за денежный приз в размере 2 000 000 рублей и звание чемпиона. Этот финал обещает стать ярким событием для всех любителей киберспорта.

Программа дня включает два полуфинальных поединка по правилам Best of 3: первыми поборются за путевку в финал Амкал и Hoops, а затем Сборная МФЛ сразится с Родиной Медиа.

Для зрителей, которые хотят лично посетить финал, в Телеграм канале турнира и амбассадора БК «Мелбет» Алексея Гасилина, подробно расписаны правила регистрации на мероприятие. Спонсор первого в VK Видео медийного киберспортивного турнира, БК «Мелбет», подготовил для гостей разные интерактивы, такие как VR очки и настольный футбол, а также безалкогольный бар для всех желающих.

Одним из главных моментов дня будет розыгрыш PlayStation 5 и мерча от БК «Мелбет». Участником розыгрыша может стать каждый, кто выполнит особые условия и будет присутствовать в зале в момент розыгрыша. Любители киберспорта из других городов смогут насладиться игрой прямо из дома, включив прямую трансляцию в VK Видео.

Не пропустите возможность стать свидетелем захватывающего финала «Мелбет Медийной Лиги CS2» — следите за трансляцией в VK Видео или приходите на мероприятие 16 марта на арену Colizeum Шелепиха! Ощутите драйв киберспорта в сочетании с атмосферой праздника, где каждый найдет что-то для себя: от напряженных матчей до захватывающих активностей и приятных призов от спонсора турнира.

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