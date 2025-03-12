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Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе «Реала» над «Атлетико»

12 марта 2025 года «Атлетико» примет «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Метрополитано».

Неделю назад «Реал» победил «Атлетико» на своем поле со счетом 2:1. Родриго открыл счет уже на 4-й минуте, а Альварес сравнял на 32-й. Диас забил решающий мяч на 55-й.

В выходные «Атлетико» неожиданно проиграл в чемпионате «Хетафе» на выезде 1:2. «Реал» с тем же счетом одолел на своем поле «Райо Вальекано».

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Аналитики БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение «Атлетико» в предстоящем дерби. Поставить на победу команды Симеоне можно за 2.60, а на «Реал» – за 2.80. Ничья в матче оценивается котировкой 3.60.

Также эксперты ожидают результативный исход встречи. Сделать ставку на тотал голов больше 2.5 голов можно за 1.72. ТМ 2.5 идет за 2.20.

Обмен голами фиксировался в десяти последних дерби Мадрида. Поставить на этот исход можно за 1.56.

Три из четырех последних встреч между «Атлетико» и «Реалом» завершились с одинаковым счетом 1:1. Коэффициент на аналогичный исход в предстоящем матче – 6.30.

Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в успехе команды Анчелотти: 70% от общего объема ставок на исход встречи пришлись на победу «Реала», а 13% – на «Атлетико». 17% – на ничью.

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