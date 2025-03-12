500 000 фрибетов и билеты в VIP-ложу за ставки от BetBoom

Грядущие выходные нас порадуют двумя интереснейшими матчами ТОП-клубов нашего чемпионата. «Спартак» принимает дома «Зенит», а «Динамо» едет на стадион «Черкизово» к «Локомотиву». Лидеры чемпионата сейчас находятся в жаркой борьбе за чемпионство. BetBoom предлагает усилить интерес к ключевым матчам 21-го тура, а может и всего чемпионата, для всех своих клиентов.

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