Клубы бразильской Серии А получат $1 млрд от спонсоров-букмекеров в 2025 году

1 миллиард долларов получат клубы высшей лиги Бразилии в 2025 году от букмекерских компаний в рамках спонсорских соглашений, сообщает iGB.

Напомним, все 20 клубов бразильской Серии А сотрудничает с букмекерскими компаниями.

16 из 20 клубов бразильского чемпионата имеют титульного спонсора-букмекера. Еще у четырех команд второстепенные спонсорские соглашения с беттинг-компаниями. Они размещают логотипы партнеров на игровых формах в области спины и плеча.

1 января 2025 года в Бразилии заработал регулируемый рынок онлайн-ставок на спорт.

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