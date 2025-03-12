Клубы бразильской Серии А получат $1 млрд от спонсоров-букмекеров в 2025 году
1 миллиард долларов получат клубы высшей лиги Бразилии в 2025 году от букмекерских компаний в рамках спонсорских соглашений, сообщает iGB.
Напомним, все 20 клубов бразильской Серии А сотрудничает с букмекерскими компаниями.
16 из 20 клубов бразильского чемпионата имеют титульного спонсора-букмекера. Еще у четырех команд второстепенные спонсорские соглашения с беттинг-компаниями. Они размещают логотипы партнеров на игровых формах в области спины и плеча.
1 января 2025 года в Бразилии заработал регулируемый рынок онлайн-ставок на спорт.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: iGB
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