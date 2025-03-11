Игрок «Лиги Ставок» собрал экспресс из 2 матчей на сумму 5 000 рублей и выиграл 1 млн рублей

Клиент «Лиги Ставок» 8 марта собрал экспресс из 2 матчей Бундеслиги. Сумма пари составила 5 000 рублей, а итоговый выигрыш — 1 045 000 рублей.

В первом матче беттор заключил пари на победу «Бохума» в матче против «Баварии» (2:3) за коэффициент 19.00. Мюнхенцы вели 2:0, но затем получили красную карточку и не смогли довести дело до победы. Гости забили три безответных мяча. Во втором матче клиент поставил на победу «Вердера» в игре против «Байера» (0:2) за коэффициент 11.00. При перемножении коэффициент равнялся 209.00.

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