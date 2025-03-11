Игроки БЕТСИТИ считают равными шансы «Ливерпуля» и «ПСЖ» на победу в ответной встрече 1/8 финала ЛЧ

11 марта 2025 года «Ливерпуль» примет «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча между грандами АПЛ и Лиги 1 пройдет на стадионе «Энфилд».

«ПСЖ» доминировал в первом матче, но неожиданно проиграл. Команда Луиса Энрике нанесла 27 ударов и выдала 1.82 по рейтингу xG, но пробить Алиссона не смогла.

«Ливерпуль» добыл победу с минимальным счетом благодаря голу Эллиота на 87-й минуте. На 86-й полузащитник заменил Салаха.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом матча «Ливерпуль». Поставить на победу команды Арне Слота можно за 2.30 , а на «ПСЖ» – за 2.90 . Ничья в матче оценивается коэффициентом 4.20 .

Также эксперты предполагают результативный исход встречи. ТБ 2.5 идет за 1.53 , а обратный исход – за 2.50 .

Салах и Дембеле – лучшие бомбардиры соперников. Поставить на гол Мо можно за 2.06 , а на Усмана – за 2.80 . Шансы на то, что оба забьют в этом поединке, оцениваются котировкой 6.20 .

Игроки БЕТСИТИ считают практически равными шансы соперников на победу: 35% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «Ливерпуля», а 34% – на «ПСЖ». 31% – на ничью.

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