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Борьба за алмаз Лиги Ставок – на финишной прямой!

7 марта «Лига Ставок» провела седьмой розыгрыш призов акции «ЛотеRRея Cullinan», в рамках которого компания определила 25 победителей и распределила между ними более 5 миллионов рублей.

Борьба за алмаз «Лиги Ставок» – автомобиль Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II – достигла финишной прямой. До финала остались 1 игровой тур и «экстра-тур». О том, как прошел 7-ой розыгрыш призов, смотрите по ссылке: https://vk.com/video-123029983_456243580?to=L3ZpZGVvLTEyMzAyOTk4M180NTYyNDM1ODA/

«ЛотеRRея Cullinan» проводится на сайте и в мобильном приложении «Лиги Ставок», в «Лига Ставок Private Betting» и клубах компании. Чтобы принять участие в акции игроки заключают пари на сумму от 10 тысяч рублей, за выигрышные ставки они получают специальные билеты с уникальными номерами, которые участвуют в розыгрышах денежных призов.

С 1-ого по 7-ой игровой тур участники суммарно выиграли более 30 миллионов рублей. Напоминаем, что билеты победителей каждого тура попадают в финальный розыгрыш, который состоится 29 марта.

Подробные условия «ЛотеRRеи Cullinan» можно найти на официальном сайте «Лиги Ставок»: https://www.ligastavok.ru/actions/lotterryrr. Для новых клиентов действует приветственный фрибет 7777. Больше информации здесь: https://www.ligastavok.ru/registration.

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