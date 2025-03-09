В Бундеслиге хозяева не выигрывают 19 матчей подряд. «Бавария» и «Байер» проиграли в 25-м туре

В Бундеслиге 25-й тур завершился без побед команд-хозяев.

В 9 матчах 25-го тура гости выиграли 5 матчей, еще 4 игры завершились вничью. Лидер таблицы «Бавария» дома проиграла «Бохуму» (2:3). Идущий вторым «Байер» на своем стадионе уступил «»Вердеру» – 0:2.

В матче «Бавария» – «Бохум» сыграл самый большой коэффициент на победу. На выигрыш гостей давали 13.00.

Примечательно, что в Бундеслиге хозяева не побеждают 19 матчей подряд. Серия началась в заключительной игре 23-го тура «Хоффенхайм» – «Штутгарт» (1:1).

Ставки на Спортсе

Проклятье хозяев в Бундеслиге: 17 матчей без побед – «Бавария», «Байер» и Дортмунд утонули в один день