В Бундеслиге хозяева не выигрывают 19 матчей подряд. «Бавария» и «Байер» проиграли в 25-м туре
В Бундеслиге 25-й тур завершился без побед команд-хозяев.
В 9 матчах 25-го тура гости выиграли 5 матчей, еще 4 игры завершились вничью. Лидер таблицы «Бавария» дома проиграла «Бохуму» (2:3). Идущий вторым «Байер» на своем стадионе уступил «»Вердеру» – 0:2.
В матче «Бавария» – «Бохум» сыграл самый большой коэффициент на победу. На выигрыш гостей давали 13.00.
Примечательно, что в Бундеслиге хозяева не побеждают 19 матчей подряд. Серия началась в заключительной игре 23-го тура «Хоффенхайм» – «Штутгарт» (1:1).
Проклятье хозяев в Бундеслиге: 17 матчей без побед – «Бавария», «Байер» и Дортмунд утонули в один день
Опубликовала: Венера Кравченко
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