В 28-м туре Серии А в 7 матчах подряд сыграла ставка на обмен голами
В 28-м туре Серии А забивают все команды.
В 28-м туре завершено 7 матчей из 10. Во всех сыграла ставка на «обе забьют».
В туре остались игры «Эмполи» – «Рома», «Ювентус» – «Аталанта» и «Лацио» – «Удинезе». В каждой из них на обмен голами букмекеры дают коэффициенты в пределах от 1.80 до 1.90.
Опубликовала: Венера Кравченко
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