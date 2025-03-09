В 28-м туре Серии А в 7 матчах подряд сыграла ставка на обмен голами

В 28-м туре Серии А забивают все команды.

В 28-м туре завершено 7 матчей из 10. Во всех сыграла ставка на «обе забьют».

В туре остались игры «Эмполи» – «Рома», «Ювентус» – «Аталанта» и «Лацио» – «Удинезе». В каждой из них на обмен голами букмекеры дают коэффициенты в пределах от 1.80 до 1.90.

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