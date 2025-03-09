«Наполи» не побеждает 5 матчей подряд. Букмекеры уверены, что серия прервется в игре с «Фиорентиной»

«Наполи» примет «Фиорентину» в 28-м туре Серии А.

«Наполи» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.58. На «Фиорентину» дают 6.70, на ничью 4.10.

Неаполитанцы не побеждают 5 матчей подряд (4 ничьих и поражение). Если «Фиорентина» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 2.48.

У «фиалок» четыре поражения в пяти последних матчах.

Игра пройдет 9 марта и начнется в 17:00 мск.

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