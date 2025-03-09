«Наполи» не побеждает 5 матчей подряд. Букмекеры уверены, что серия прервется в игре с «Фиорентиной»
«Наполи» примет «Фиорентину» в 28-м туре Серии А.
«Наполи» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.58. На «Фиорентину» дают 6.70, на ничью 4.10.
Неаполитанцы не побеждают 5 матчей подряд (4 ничьих и поражение). Если «Фиорентина» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 2.48.
У «фиалок» четыре поражения в пяти последних матчах.
Игра пройдет 9 марта и начнется в 17:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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