  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Наполи» не побеждает 5 матчей подряд. Букмекеры уверены, что серия прервется в игре с «Фиорентиной»
0

«Наполи» не побеждает 5 матчей подряд. Букмекеры уверены, что серия прервется в игре с «Фиорентиной»

«Наполи» примет «Фиорентину» в 28-м туре Серии А.

«Наполи» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.58. На «Фиорентину» дают 6.70, на ничью 4.10.

Неаполитанцы не побеждают 5 матчей подряд (4 ничьих и поражение). Если «Фиорентина» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 2.48.

У «фиалок» четыре поражения в пяти последних матчах.

Игра пройдет 9 марта и начнется в 17:00 мск.

Ставки на Спортсе

Опубликовала: Венера Кравченко
logoсерия А Италия
Ставки на футбол
logoНаполи
logoФиорентина
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
«Красно-белым наверняка хочется повторить рекорд эпохи Романцева». Прогноз Алфимова на «Рубин» – «Спартак»
29 минут назад
«Арсенал» – букмекерский фаворит против «МЮ». Победа с разницей в 2 гола вероятнее ничьей
42 минуты назад
Махачкалинское «Динамо» потерпело первый разгром в сезоне РПЛ – от московского. На фору команды Лички зашел коэффициент 14.00
1вчера, 18:30
«Рубин» – сложный соперник для «Спартака». Не верю в результативный матч». Прогноз Васильева
7вчера, 17:42
«Байер» проиграл впервые за полгода в Бундеслиге – «Вердеру». На поражение сыграл коэффициент 8.50
2вчера, 16:50
«Бохум» победил «Баварию», проигрывая 0:2 по ходу матча – 3:2. В лайве на камбэк давали 2%
2вчера, 16:30
ЦСКА в концовке вырвал победу у «Химки» – 1:0. В лайве на армейцев давали коэффициент 11.50
1вчера, 15:59
Сафонов выйдет в старте на матч против «Ренна». 2.85 – сыграет на ноль
1вчера, 15:33
«Ман Сити» проиграл «Ноттингему» – 0:1. В лайве на поражение «горожан» сыграл коэффициент 7.50
2вчера, 14:30
«Зенит» победил впервые за 4 матча в РПЛ – «Факел». На удаление у обеих команд давали 8%
1вчера, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Борьба будет до самого конца, свою роль могут сыграть замены». Прогноз Алфимова на матч «Факел» – «Зенит»
вчера, 11:31
«Гол Соболева – рискованная, но в теории оправданная ставка». Васильев сделал прогноз на матч «Факел» – «Зенит»
4вчера, 11:27
«Оренбург» проигрывает 7 матчей подряд в РПЛ. 1.84 – не уступит дома «Ростову»
1вчера, 06:30
Волшебная восьмерка от BetBoom и 640 000 фрибетов
7 марта, 13:41Промо
500 000 фрибетов к UFC 313 от BetBoom
7 марта, 12:15Промо
BetBoom Media Chess пройдёт 9 марта. Наставники команд — Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Андрей Есипенко
7 марта, 10:04Промо
«Мусаеву будет сложнее из-за голевой засухи Кордобы». Прогноз Ильи Васильева на матч «Пари НН» – «Краснодар»
7 марта, 09:25
Два крупных ординара принесли противоположные эмоции клиентам БК Мелбет
7 марта, 08:27Промо
«Против нестабильной обороны «Локо» моменты точно будут». Прогноз Андрея Савина на «Локомотив» – «Ахмат»
7 марта, 07:56
Ежедневные 500 фрибетов в клубах BetBoom
6 марта, 15:11Промо