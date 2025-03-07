Волшебная восьмерка от BetBoom и 640 000 фрибетов
Восьмой весенний день всегда празднуется с размахом, каждый мужчина хочет порадовать своих любимых дам. Выигрывайте классные призы для себя или близких! BetBoom запускает акцию «Волшебная восьмерка». Восемь победителей получат фены Dyson Supersonic, и 800 человек получат по 800 фрибетов.
Что надо сделать?
● Регистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте букмекерской компании;
● Переходите на страницу акции;
● Нажмите на кнопку «Принять участие»;
● Совершите ставку от 800 рублей на любое событие с коэффициентом от 1.8.
BetBoom 10 марта выберет 800 победителей и начислит по 800 фрибетов каждому, а также восемь счастливчиков станут обладателями фена Dyson Supersonic.
Комментарии
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости