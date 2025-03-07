Волшебная восьмерка от BetBoom и 640 000 фрибетов

Восьмой весенний день всегда празднуется с размахом, каждый мужчина хочет порадовать своих любимых дам. Выигрывайте классные призы для себя или близких! BetBoom запускает акцию «Волшебная восьмерка». Восемь победителей получат фены Dyson Supersonic, и 800 человек получат по 800 фрибетов.

Что надо сделать?

● Регистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте букмекерской компании;

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● Совершите ставку от 800 рублей на любое событие с коэффициентом от 1.8.

BetBoom 10 марта выберет 800 победителей и начислит по 800 фрибетов каждому, а также восемь счастливчиков станут обладателями фена Dyson Supersonic.