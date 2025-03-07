BetBoom Media Chess пройдёт 9 марта. Наставники команд — Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Андрей Есипенко
Тимур «Травоман» Хафизов при поддержке букмекерской компании BetBoom проведёт шахматный турнир BetBoom Media Chess. Ивент запланирован на 9 марта, трансляция пройдёт на Twitch-канале Тимура.
В турнире примут участие 12 человек, поделенные на три команды. Участники будут играть с равными по навыкам соперниками, а две лучшие команды сразятся в финале в формате с поочередными ходами. По хочу матчей игроки могут воспользоваться различными подсказками: помощью наставников, членов команды, студии аналитики и даже зрителей трансляции.
Наставниками команд станут известные гроссмейстеры:
● Ян Непомнящий
● Даниил Дубов
● Андрей Есипенко
Участники BetBoom Media Chess:
● Эмир Кашоков (комик)
● Олег «RachelR» Тюрькаев (стример, основатель киберспортивного клуба Insilio)
● Тимур «Травоман» Хафизов (стример)
● Алексей «OverDrive» Бирюков (стример)
● Рустам «Adekvat» Мавлютов (киберспортивный комментатор)
● Акылбек «Acoolbek Бисикенов (видеоблогер, стример)
● Марина Жекова (тренер по шахматам)
● Александра Наумова (тренер по шахматам)
● Зарина Шафигулина (тренер по шахматам)
Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей — всю сумму получит команда-победитель.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий