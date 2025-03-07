BetBoom Media Chess пройдёт 9 марта. Наставники команд — Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Андрей Есипенко

Тимур «Травоман» Хафизов при поддержке букмекерской компании BetBoom проведёт шахматный турнир BetBoom Media Chess. Ивент запланирован на 9 марта, трансляция пройдёт на Twitch-канале Тимура .

В турнире примут участие 12 человек, поделенные на три команды. Участники будут играть с равными по навыкам соперниками, а две лучшие команды сразятся в финале в формате с поочередными ходами. По хочу матчей игроки могут воспользоваться различными подсказками: помощью наставников, членов команды, студии аналитики и даже зрителей трансляции.

Наставниками команд станут известные гроссмейстеры:

● Ян Непомнящий

● Даниил Дубов

● Андрей Есипенко

Участники BetBoom Media Chess:

● Эмир Кашоков (комик)

● Олег «RachelR» Тюрькаев (стример, основатель киберспортивного клуба Insilio)

● Тимур «Травоман» Хафизов (стример)

● Алексей «OverDrive» Бирюков (стример)

● Рустам «Adekvat» Мавлютов (киберспортивный комментатор)

● Акылбек «Acoolbek Бисикенов (видеоблогер, стример)

● Марина Жекова (тренер по шахматам)

● Александра Наумова (тренер по шахматам)

● Зарина Шафигулина (тренер по шахматам)

Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей — всю сумму получит команда-победитель.