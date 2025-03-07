Возвращайтесь к истокам любимой игры вместе с Winline

В эту субботу стартует второй сезон Winline Лиги Уличного Футбола – проекта, который переосмысляет любимую игру миллионов и возвращает к временам, когда мы с удовольствием выходили до двор погонять мяч.

В основе проекта – философия дворового футбола: игра на коробках, где решают мастерство, креативность и страсть к победе.

Cтатус, возраст и уровень подготовки не имеют значения – каждый получит шанс проявить себя и стать частью большого сообщества. Участвуйте в любительском турнире или приходите болеть за звездные команды – на одном поле встретятся легенды футбола, медийные личности и уличные игроки.

Турнир пройдет с 8 по 23 марта в Международном центре бокса в «Лужниках», в нем примут участие: ФК «Спартак», 2DROTS, Broke Boys, команды рэпера Bushido Zho и актера Григория Дудника.

Подключайтесь к движению – билеты уже в продаже!