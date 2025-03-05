«Лига Добра» и Федерация бокса России продолжат сотрудничество

Лига Ставок и Федерация бокса России продолжат активное сотрудничество в социальной сфере. Соответствующее соглашение было подписано в Санкт-Петербурге на открытии первого спортивного кинотеатра в России «Лига Ставок Дом Спорта» , в котором принял участие генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

Стороны договорились вместе развивать общероссийскую социальную программу «Лига Добра», направленную на помощь ветеранам спорта, юным талантливым спортсменам, а также на строительство спортивной инфраструктуры для детей-сирот.

Ольга Журавская, первый вице-президент «Лиги Ставок» поблагодарила Федерацию бокса России за участие в действующих благотворительных программах «Лиги Ставок» по помощи ветеранам спорта и юным спортсменам в трудной жизненной ситуации.

«Мы начали сотрудничество с Федерацией бокса еще в период пандемии с проекта по созданию Горячей линии поддержки российского спорта. Затем Федерация бокса откликнулась на наш призыв к участию в масштабном национальном проекте по поддержке ветеранов, который сегодня объединяет более тысячи ветеранов спорта в 17 российских регионах. Хочу также сказать спасибо за помощь одному из наших молодых подопечных Алексею Кузину. Сегодня он лучший боксер Уральского Федерального округа. Конечно, такая поддержка мотивирует на высокие достижения», – поделилась Журавская.

«Реализация совместных социальных инициатив – важная составляющая в нашем сотрудничестве с Лигой Ставок. Вместе мы работаем над популяризацией бокса и спорта в целом, прививая любовь к активному образу жизни у подрастающего поколения. Корпоративная социальная программа «Лига Добра» – хороший пример работы социально ответственной компании на благо развития национального спорта», – заявил Александр Беспутин.

В знак дружбы и многолетнего партнерства Александр Беспутин передал Ольге Журавской перчатки с автографом абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола. Ценный спортивный экспонат пополнит благотворительную выставку «Лига Добра» , которая с 1 марта 2025 года открыта для всех гостей Дома Спорта.

В свою очередь Ольга Журавская поздравила Федерацию бокса России со 130-летием отечественного бокса, вручив заслуженным ветеранам – гостям мероприятия – подарочные сертификаты на 130 тысяч рублей.

Информационная справка

«Лига Добра» – совместная корпоративная социальная программа БК «Лига Ставок» и БФ «Созвездие Добра», направленная на поддержку детско-юношеского спорта, помощь заслуженным ветеранам спорта, а также развитие спортивной инфраструктуры для детей-сирот по всей России.