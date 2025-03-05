«Могу уходить на покой, специалист на замену найден». Блогер Тигина попробовала себя в качестве тренера вратарей «Сочи»
Амбассадор БЕТСИТИ Ольга Тигина после поездки к махачкалинскому «Динамо» посетила тренировочные сборы южан.
Чемпионка России по футзалу снова провела полноценную тренировку с мужской командой, попробовала себя в роли тренера вратарей, получила оценку своих умений от помощника главного тренера «Сочи» Эдуардо Докампо, а также заглянула в номер к игрокам Вячеславу Литвинову и Кириллу Кравцову.
Ролик вышел при поддержке БЕТСИТИ. Посмотреть его можно на VK и YouTube.
Тигина завершила футбольную карьеру в 2022-м году, после чего выступала в медиалиге за команды «Деньги», «На Спорте» и «Тандем».
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