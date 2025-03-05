В Доме Спорта представлена уникальная экспозиция, посвященная легендарным спортивным клубам Санкт-Петербурга

Посетители могут увидеть эксклюзивные экспонаты хоккейного клуба СКА и футбольного клуба «Зенит». Они представлены в виде игровых маек, клюшек и футбольных мячей, украшенных автографами действующих спортсменов и функционеров. Музей Дома Спорта будет дополняться историческими реликвиями. А на отдельных экспозициях гости могут отсканировать QR-код и пожертвовать деньги на благотворительность.

Особую ценность экспозиции придает тот факт, что с 2022 года букмекерская компания «Лига Ставок» является официальным партнером хоккейного клуба СКА. В рамках открытия Дома Спорта Павел Мойсевич передал в музей игровую джерси ХК СКА. Также в этом году футбольный клуб «Зенит» отмечает свое 100-летие. Экспозиция стала частью великой истории одного из самых титулованных клубов России.

Дом Спорта дает возможность болельщикам и всем любителям спорта прикоснуться к истории любимых команд и увидеть реликвии, связанные с победами и яркими моментами в истории спортивного Петербурга.