Стань лучшим прогнозистом РПЛ в акции BetBoom и получи 5000 фрибетов!

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Совсем скоро, после зимней паузы, вернется Российская Премьер лига по футболу. Трансферное окно позволило усилиться и «Краснодару» и «Спартаку», «Зенит» находится в стадии перестройки и уже кто-то из московских команд может прекратить пятилетнюю гегемонию петербуржцев.
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