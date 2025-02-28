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Стань лучшим прогнозистом РПЛ в акции BetBoom и получи 5000 фрибетов!

Совсем скоро, после зимней паузы, вернется Российская Премьер лига по футболу. Трансферное окно позволило усилиться и «Краснодару» и «Спартаку», «Зенит» находится в стадии перестройки и уже кто-то из московских команд может прекратить пятилетнюю гегемонию петербуржцев.

Смотрите первый матч 19-го тура между «Динамо Махачкала» и «Локомотивом» 28 февраля вместе с акцией от BetBoom. Для участия переходите в сторис, угадывай точное число голов в туре и сделай ставку от 500 рублей с кэфом от 1.8.

3 марта всем, кто угадает точное число голов и сделает ставку, BetBoom начислит по 5000 фрибетов.

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