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Блогер Ольга Тигина «прошла просмотр» в махачкалинском «Динамо»

Амбассадор БЕТСИТИ провела полноценный тренировочный день с основным составом команды РПЛ, пообщалась с футболистами, президентом клуба Гаджи Гадживым и даже попала в заявку на товарищеский матч с казахским «Улытау». 

А в завершении главный тренер махачкалинцев Хасанби Биджиев оценил футбольные навыки трехкратной чемпионки России по футзалу. Ранее блогер никогда не занималась большим футболом. 

Ролик вышел при поддержке БЕТСИТИ. Посмотреть его можно на VK и YouTube.

Тигина завершила футбольную карьеру в 2022-м году, после чего выступала в медиалиге за команды «Деньги», «На Спорте» и «Тандем».

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БЕТСИТИ
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