BetBoom представил итоги 1/16 Лиги Чемпионов – 5 500 000 рублей выигрыша с лайв-ординара и экспресс с коэффициентом 1076!

Букмекерская компания BetBoom подвела итоги 1/16 Лиги Чемпионов УЕФА. В прошлых сезонах турнира раунды «навылет» стартовали с 1/8. Но, благодаря введению нового формата, команды с 9-го по 24-ое места в общей таблице теперь борются за попадание в основную сетку плей-офф в рамках дополнительного раунда.

Крупнейший выигрыш был получен клиентом BetBoom благодаря live-ставке на матч между «Брюгге» и «Аталантой. При счете 1:3 в концовке матча, беттор поставил на «тотал 4.5 меньше. Выбор был оправданным – бельгийцы проходили дальше при нынешней ситуации, а подопечным Гасперини для прохода требовалось забить три безответных гола. «Брюгге» выдержал натиск «Аталанты» и принес клиенту BetBoom 5 500 000 рублей выигрыша.

Самый высокий зашедший коэффициент один из бетторов поймал благодаря экспрессу из исходов на все матчи первого круга. Выбор клиента BetBoom был следующим:

● Гостевая победа «Бенфики» против «Монако» (кф 2.94)

● Гостевая победа «Баварии» против «Селтика» (кф 1.37)

● Домашняя победа «Брюгге» против «Аталанты» (кф 3.70)

● Домашняя победа «Фейеноорда» против «Милана» (кф 3.05)

● Домашняя победа «Ювентуса» против ПСВ (кф 1.91)

● Гостевая победа «Реала» против «Манчестер Сити» (кф 2.88)

● Гостевая победа «Боруссии Дортмунд» против «Спортинга» (кф 3.14)

● Гостевая победа ПСЖ против «Бреста» (кф 1.37)