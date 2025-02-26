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Клиент BetBoom собрал экспресс из матчей НБА и выиграл почти миллион рублей со ставки в 5 000!

Прошедшие выходные завершились удачно для клиента BetBoom. Он собрал экспресс из исходов на матчи НБА. Также туда вошли два футбольных события из топовых европейских лиг. Экспресс принес беттору выигрыш в размере 965 753 рублей со ставки в 5 000. Коэффициент купона составил 193.17.

Довольно напряженной для беттора получилась концовка встречи между «Торонто Рэпторс» и «Майами Хит». Клиент BetBoom предположил, что верх одержат подопечные Эрика Споэльстры. «Майами» оправдали выбор беттора и забрали лидерство по очкам в самом начале матча. Но постепенно хозяева стали сокращать отставание, выигрывая одну четверть за другой. В концовке основного времени «Рэпторс» вышли вперед и рисковали сорвать экспресс. Но все решила одна ошибка – за 45 секунд до конца Ар Джей Барретт совершил бросковый фол на Эндрю Уиггинсе за дугой. Уиггинс реализовал все три штрафных и сравнял счет, благодаря чему игру перешла в овертайм. Уже в дополнительное время «Майами» собрались и выдали рывок в +11 очков, выдав 100% реализацию двухочковых бросков. Матч закончился со счетом 111:120 в пользу «Хит».

Экспресс клиента BetBoom имел высокие шансы сорваться в противостоянии между «Орландо Мэджик» и «Мемфис Гриззлис». Беттор поставил на победу гостей. Несмотря на хороший старт, «Гриззлис» упустили преимущество к середине игры. Третью четверть «Мемфис» провел неудачно – к середине отрезка «Орландо» вышли на 19 очков вперед. По ходу игры подопечные Дженкинса сумели сократить разрыв, но «Мэджик» все равно удерживали комфортное преимущество. Исход в концовке встречи решили главные звезды «Гриззлис» Джа Морэнт и Джарен Джексон. Морэнт забил 8 очков за 2.5 минуты, а Джексон оформил решающий блок броска Банкеро на последней секунде матча. «Мемфис» одержали победу с минимальным разрывом 104:105 и принесли клиенту BetBoom почти миллион рублей выигрыша!

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