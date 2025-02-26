Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом»

26 февраля в матче 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет на своем поле «Ньюкасл». Встреча начнется в 23:15 мск.

«Ливерпуль» уверенно лидирует в чемпионате Англии, мерсисайдцы опережают занимающий второе место «Арсенал» на 11 очков.

«Ньюкасл» находится на шестой строчке. Команда Эдди Хау в двух баллах от зоны Лиги чемпионов.

Очный матч в первом круге завершился вничью 3:3. В целом же, статистика последних личных игр в пользу мерсисайдцев. «Ньюкасл» не побеждает «Ливерпуль» с 2015 года, а шесть из семи прошлых матчей остались за красными.

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Аналитики БЕТСИТИ считают, что у «Ньюкасла» мало шансов прервать неудачную серию. «Ливерпуль» идет явным фаворитом, вероятность его победы оценивается в 1.46 . На успех гостей предлагают 6.80 , на ничью дают 5.30 .

По мнению букмекеров, встреча получится богатой на голы. На тотал мячей больше 2.5 можно поставить с кэфом 1.41 , на ТБ 3.5 предлагают 2.04 .

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Ливерпуля». На лидера АПЛ отдано 73% от общего числа ставок на исход, 15% ушло на ничью, на успех гостей пришлось 12% ставок.

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