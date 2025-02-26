  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Тоттенхэм» дважды обыграл «Ман Сити» в этом сезоне. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы Гвардиолы на реванш
Промо
0

«Тоттенхэм» дважды обыграл «Ман Сити» в этом сезоне. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы Гвардиолы на реванш

26 февраля в матче 27-го тура АПЛ встретятся «Тоттенхэм» и «Ман Сити». Игра пройдёт в Лондоне и начнется в 22:30 мск.

«Ман Сити» проиграл два из трех последних матчей в чемпионате и с 44 очками занимает пятое место в таблице. На прошлой неделе команда Гвардиолы вылетела из Лиги чемпионов, уступив в ответной стыковой игре «Реалу» (1:3).

«Тоттенхэм» с 33 баллами находится на 13-й строчке. Лондонцы выиграли три последних матча в АПЛ, но пока далеки от борьбы за место в еврокубках.

Столичный клуб дважды обыграл «Сити» в этом сезоне. Команда Постекоглу победила 2:1 в 1/8 финала Кубка Лиги и разгромила манчестерцев 4:0 на «Этихаде» в чемпионате.

Получай фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом матча «Ман Сити». На победу гостей предлагают коэффициент 2.06, на успех «Тоттенхэма» дают 3.30, вероятность ничьей оценивается в 4.20.

Эксперты уверены, что встреча будет результативной. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с кэфом 1.33, на ТБ 3.5 предлагают 1.85.

Бетторы БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита. На победу лондонцев отдано 30% от общего числа ставок на исход, 33% ушло на ничью, на успех «Сити» пришлось 37% ставок.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с гарантированным бонусом!

Ставки на спорт
натив
БЕТСИТИ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
«Ньюкасл» не побеждает «Ливерпуль» на «Энфилде» с 1994 года – 24 поражения и 5 ничьих
7 минут назад
Ни один игрок «Эвертона» не получил больше желтых в сезоне АПЛ, чем Пикфорд. 7.50 – вратарь получит предупреждение в игре с «Брентфордом»
141 минуту назад
Рекламные расходы ведущих букмекеров в России выросли на 33%
1сегодня, 18:48
«Даже букмекеры почти не сомневаются, что Салах забьет». Прогноз Максима Полтавца на матч «Ливерпуль» – «Ньюкасл»
сегодня, 10:50
«Барса» выйдет в финал Кубка Испании после 4:4 в первой игре с «Атлетико», считают букмекеры
9сегодня, 10:39
Комитет Госдумы одобрил проект о создании Российского спортивного фонда. Он будет пополняться за счет целевых отчислений от букмекеров
сегодня, 09:50
Певец Сердар Ортач приговорен к 10 месяцам тюрьмы в Турции за рекламу ставок
сегодня, 09:34
«МЮ» выиграл 2 из 10 последних матчей в АПЛ. 2.45 – не смогут обыграть «Ипсвич»
2сегодня, 08:47
Bet365 на 6-й минуте выплатил ставки на победу «Атлетико», а на 74-й – на победу «Барсы». Матч закончился вничью – 4:4
4сегодня, 08:08
«Атлетико» спасся от поражения в игре с «Барсой», уступая 2:4 к 84-й минуте. В лайве на ничью давали 41.00
4сегодня, 07:52
Ко всем новостям
Последние новости
У клиента БК Мелбет сыграл ординар с коэффициентом 9.80 в матче КХЛ
сегодня, 16:37Промо
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом»
сегодня, 12:26Промо
«Сосьедад» пропустит, но не проиграет встречу». Прогноз Юры Ла Саета на матч «Реал Сосьедад» – «Реал»
сегодня, 10:10
Клиент BetBoom собрал экспресс из матчей НБА и выиграл почти миллион рублей со ставки в 5 000!
сегодня, 09:26Промо
Игрок «Лиги Ставок» собрал экспресс из 6 матчей и выиграл более 8 млн рублей
вчера, 16:24Промо
«Барселона» пройдет «Атлетико» в Кубке Испании, считают букмекеры. 1.57 – каталонцы выйдут в финал турнира
3вчера, 14:40
«Лига Ставок» следует принципам честной игры
вчера, 14:12Промо
Роналду забил 9 голов в 4 матчах против «Аль-Вахды». 1.47 – забьет сегодня, 3.40 – отличится минимум дважды
1вчера, 11:53
Сергей Игнашевич – о Сафонове: «Пока еще ножки трясутся, есть давление. У него каждый матч как экзамен»
вчера, 11:13Промо
В Англии досрочно рассчитали ставки на чемпионство «Ливерпуля». До конца сезона АПЛ осталось 12 туров
4вчера, 09:45