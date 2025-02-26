«Тоттенхэм» дважды обыграл «Ман Сити» в этом сезоне. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы Гвардиолы на реванш
26 февраля в матче 27-го тура АПЛ встретятся «Тоттенхэм» и «Ман Сити». Игра пройдёт в Лондоне и начнется в 22:30 мск.
«Ман Сити» проиграл два из трех последних матчей в чемпионате и с 44 очками занимает пятое место в таблице. На прошлой неделе команда Гвардиолы вылетела из Лиги чемпионов, уступив в ответной стыковой игре «Реалу» (1:3).
«Тоттенхэм» с 33 баллами находится на 13-й строчке. Лондонцы выиграли три последних матча в АПЛ, но пока далеки от борьбы за место в еврокубках.
Столичный клуб дважды обыграл «Сити» в этом сезоне. Команда Постекоглу победила 2:1 в 1/8 финала Кубка Лиги и разгромила манчестерцев 4:0 на «Этихаде» в чемпионате.
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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом матча «Ман Сити». На победу гостей предлагают коэффициент 2.06, на успех «Тоттенхэма» дают 3.30, вероятность ничьей оценивается в 4.20.
Эксперты уверены, что встреча будет результативной. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с кэфом 1.33, на ТБ 3.5 предлагают 1.85.
Бетторы БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита. На победу лондонцев отдано 30% от общего числа ставок на исход, 33% ушло на ничью, на успех «Сити» пришлось 37% ставок.
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