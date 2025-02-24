«ЛотеRRея» вступает в финальную стадию — итоги 6 тура розыгрыша Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II

21 февраля состоялся шестой розыгрыш призов акции «ЛотеRRея Cullinan», в рамках которого «Лига Ставок» вновь распределила миллионы денежных призов среди победителей игрового тура.

В трансляции принимал участие амбассадор компании — Евгений Евневич, а также приглашенные гости с телеканала «Матч ТВ» — Эмма Гаджиева и Сергей Дурасов. Борьба за главный приз — автомобиль Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II на финишной прямой. Осталось 2 игровых тура, который пройдут 7 и 21 марта, а также «экстра-тур». Запись трансляции доступна по ссылке: https://vkvideo.ru/video-123029983_456243518

«ЛотеRRея Cullinan» проводится на сайте и в мобильном приложении «Лиги Ставок», а также в «Лига Ставок Private Betting» и клубах компании. Чтобы принять участие в акции, игроки заключают пари на сумму от 10 тысяч рублей, за выигрышные ставки они получают специальные билеты с уникальными номерами, которые участвуют в розыгрышах денежных призов. С первого по шестой игровой тур участники суммарно выиграли более 30 миллионов рублей.

Один из участников акции, Александр, поделился своим мнением:

«Акция уникальная. Не слышал, чтобы хотя бы одна компания разыгрывала настолько дорогой автомобиль. Я стараюсь принять участие в каждом туре и сделать максимум возможностей, чтобы победить. Всегда интересно соревноваться с лучшими».

Также он вспомнил свои эмоции после побед в призовых турах:

«В первый раз я получил около 100 000 рублей, было максимально приятно. А когда начал занимать призовые места и выигрывать больше — даже тело начало реагировать!».

Финальный розыгрыш состоится 29 марта. Подробные условия «ЛотеRRеи Cullinan» можно найти на официальном сайте «Лиги Ставок»: https://www.ligastavok.ru/actions/lotterryrr . А для новых пользователей действует приветственный фрибет 7777.