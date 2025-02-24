  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «ЛотеRRея» вступает в финальную стадию — итоги 6 тура розыгрыша Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II
Промо
0

«ЛотеRRея» вступает в финальную стадию — итоги 6 тура розыгрыша Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II

21 февраля состоялся шестой розыгрыш призов акции «ЛотеRRея Cullinan», в рамках которого «Лига Ставок» вновь распределила миллионы денежных призов среди победителей игрового тура.

В трансляции принимал участие амбассадор компании — Евгений Евневич, а также приглашенные гости с телеканала «Матч ТВ» — Эмма Гаджиева и Сергей Дурасов. Борьба за главный приз — автомобиль Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II на финишной прямой. Осталось 2 игровых тура, который пройдут 7 и 21 марта, а также «экстра-тур». Запись трансляции доступна по ссылке: https://vkvideo.ru/video-123029983_456243518

«ЛотеRRея Cullinan» проводится на сайте и в мобильном приложении «Лиги Ставок», а также в «Лига Ставок Private Betting» и клубах компании. Чтобы принять участие в акции, игроки заключают пари на сумму от 10 тысяч рублей, за выигрышные ставки они получают специальные билеты с уникальными номерами, которые участвуют в розыгрышах денежных призов. С первого по шестой игровой тур участники суммарно выиграли более 30 миллионов рублей.

Один из участников акции, Александр, поделился своим мнением: 

«Акция уникальная. Не слышал, чтобы хотя бы одна компания разыгрывала настолько дорогой автомобиль. Я стараюсь принять участие в каждом туре и сделать максимум возможностей, чтобы победить. Всегда интересно соревноваться с лучшими».

Также он вспомнил свои эмоции после побед в призовых турах:

«В первый раз я получил около 100 000 рублей, было максимально приятно. А когда начал занимать призовые места и выигрывать больше — даже тело начало реагировать!».

Финальный розыгрыш состоится 29 марта. Подробные условия «ЛотеRRеи Cullinan» можно найти на официальном сайте «Лиги Ставок»: https://www.ligastavok.ru/actions/lotterryrr. А для новых пользователей действует приветственный фрибет 7777.

Лига Ставок
натив
Ставки на спорт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
23% россиян считают, что букмекеры дают возможность заработать. У большинства опрошенных хорошее или нейтральное отношение к БК («Синергия»)
1757 минут назад
1xBet получил лицензию в Киргизии как онлайн-казино. Полтора года назад у компании аннулировали букмекерскую лицензию
сегодня, 12:14
Роналду забил 9 голов в 4 матчах против «Аль-Вахды». 1.47 – забьет сегодня, 3.40 – отличится минимум дважды
1сегодня, 11:53
Владимир Прокофьев: «Дарю идею букмекерам – досрочная выплата по ставкам на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Тот же Paddy Power не стал тянуть с «Ливерпулем»
сегодня, 10:42
«Матчи в Кубке Испании не менее важные – тут трофей гораздо ближе». Прогноз Вадима Высоцкого на игру «Барса» – «Атлетико»
сегодня, 08:59
В Лиге 1 сменилось 5 фаворитов гонки бомбардиров с начала сезона. Дембеле – новый лидер у букмекеров
сегодня, 08:30
Россияне стали в 7 раз чаще пополнять баланс букмекеров цифровой картой ЦУПИС
сегодня, 07:53
«В прошлый раз «Барса» играла лучше, но проиграла». Прогноз Владимира Грабчака на матч «Барселона» – «Атлетико»
сегодня, 07:33
Рекорд Мозякина по голам за регулярку КХЛ падет, считают букмекеры. Джошу Ливо нужно забить 8 шайб в 10 матчах
2вчера, 14:51
Михаил Дегтярев: «Российский спортивный фонд будет аккумулировать до 90% всех отчислений от букмекерской деятельности»
1вчера, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
В Англии досрочно рассчитали ставки на чемпионство «Ливерпуля». До конца сезона АПЛ осталось 12 туров
4сегодня, 09:45
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 126 прошел на Красной Поляне
вчера, 14:27Промо
Клиент клуба «Лиги Ставок Private Betting» заключил одинар на матч Лиги Европы и выиграл 10 800 000 рублей
вчера, 09:50Промо
«Ман Сити» – «Ливерпуль»: игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях по поводу фаворита
22 февраля, 15:42Промо
Андреева – фаворитка финала в Дубае, Рублев – андердог матча в Катаре
22 февраля, 13:10
Экспресс на сумму 10 000 рублей принес клиенту «Лиги Ставок» 1 026 900 рублей
21 февраля, 14:35Промо
«Рома» вылетит от «Атлетика», «МЮ» выбьет «Реал Сосьедад», «Айнтрахт» пройдет «Аякс»: букмекеры определились с фаворитами пар 1/8 финала ЛЕ
721 февраля, 12:26
Камила Валиева и Евгения Медведева встретятся с фанатами на добром ивенте в Санкт-Петербурге
21 февраля, 11:42Промо
Дмитрий GOODY Гусаков — о том, как попал в медиабаскет, своем стиле жизни и целях GOATS на 5-й сезон Лига Ставок Media Basket
21 февраля, 11:00Промо
Экс-шеф маркетинга «Фонбета» Якиревич: «Мы работали с «Реалом», «Миланом», «ПСЖ». Не все знают, что «Фонбет» был спонсором этих клубов»
720 февраля, 12:49