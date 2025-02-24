Клиент клуба «Лиги Ставок Private Betting» заключил одинар на матч Лиги Европы и выиграл 10 800 000 рублей

Клиент клуба «Лиги Ставок Private Betting» на Большом Путинковском переулке, в Москве, поставил 4 800 000 рублей на то, что «АЗ Алкмар» не проиграет в матче против «Галатасарая» за коэффициент 2,25 и выиграл более 10 800 000 рублей.

В четверг, 21 февраля, проходили ответные матчи плей-офф Лиги Европы. Клиент «Лиги Ставок Private Betting» сосредоточил свое внимание на матче «Галатасарай» — «АЗ Алкмар». Команды сыграли 2:2. Гости сделали себе приличный задел, забив на 42-й и 55-й минуте. Турки смогли отыграться. В их составе отличились Виктор Осимхен — на 56-й минуте и Роланд Шаллаи — на 70-й. По сумме двух встреч «Аз Алкмар» прошел в 1/8 финала, где сыграет с «Тоттенхэмом».

В 2024 году букмекерская компания «Лига Ставок» стала эксклюзивным долгосрочным партнером трансляции европейского футбола в онлайн-кинотеатре ОККО. А с 3 февраля запустилась новая масштабная акция «Лови 7777 на удачу!», в которой новые пользователи могут получить приветственный фрибет 7777 рублей.