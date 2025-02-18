Клиент «Лиги Ставок» заключил экспресс на 10 000 рублей и выиграл 2 225 800 рублей

В воскресенье, 16 февраля, игрок «Лиги Ставок» составил из 11 футбольный матчей европейских чемпионатов. Сумма ставки — 10 000 рублей. Коэффициент — 222,57. А итоговый выигрыш — 2 225 800 рублей.

Беттор ставил исключительно на исходы. Во французской Лиге 1 он взял победу «Лиона» над «Монпелье» (4:1) за 1,53, победу «Ниццы» над «Гавром» Кузяева (3:1) за 1,66. В Бундеслиге игрок поставил на победу «Айнтрахта» над «Хольштайн Килем» (3:1) за 1,34 и победу «Майнца» над «Хайденхаймом» (2:0) за 2,13.

В Примере клиент Лиги Ставок взял победу «Севильи» над «Вальядолидом» (4:0) за коэффициент 2,01, победу «Мальорки» над «Лас-Пальмасом» (3:1) за 1,78 и двойной шанс (1Х) на «Бетис» в матче с «Реал Сосьедадом» Захаряна (3:0) — коэффициент 1,39. В итальянской Серии А беттор заключил пари на победу «Ромы» над «Пармой» (1:0) за 2,06 и двойной шанс (1Х) на «Ювентус» в дерби против «Интера» (1:0). В АПЛ игрок взял победу «Ливерпуля» над «Вулверхэмптоном» (2:1) за 1,22 и «Тоттенхэм» не проиграет (1Х) «Манчестеру Юнайтед» (1:0) за 1,42.

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