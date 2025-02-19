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«Реал» – «Ман Сити»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе мадридцев в ответном матче ЛЧ

19 февраля состоится ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет на домашней арене испанского клуба и начнется в 23:00 мск.

Первый матч со счетом 3:2 выиграли мадридцы. Команда Карло Анчелотти уступала 1:2 к 85-й минуте, но совершила камбэк и существенно повысила свои шансы на выход в следующий раунд плей-офф.

«Реал» и «Ман Сити» проведут восьмой очный матч за последние четыре года. В двух последних встречах в Мадриде была ничья в основное время. В трех из четырех прошлых игр было забито не менее четырех голов.

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Аналитики БЕТСИТИ уверены, что «Реал» выйдет в 1/8 финала. На проход мадридцев дают кэф 1.24, успех «Ман Сити» котируется в 4.30.

На победу испанского клуба в основное время ответного матча предлагают 2.02, ничья идет за 4.20, вероятность триумфа гостей оценивается в 3.30.

Эксперты считают, что встреча получится результативной. На тотал голов больше 2.5 дают 1.33, ТБ 3.5 можно взять за 1.83.

Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе «Реала». На мадридцев пришлось 80% от всех ставок на исход, на ничью и успех «Ман Сити» отдано по 10%.

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