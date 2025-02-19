«Сити» не пройдет «Реал» в стыках ЛЧ, уверены букмекеры. «Горожанам» нужна победа на «Бернабеу»
«Реал» примет «Манчестер Сити» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов.
Первая игра в Манчестере завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:2.
Букмекеры не верят, что «горожане» отыграются и выйдут в 1/8 финала ЛЧ. На проход «Реала» дат коэффициент 1.24, на проход «Сити» – 4.30.
Матч состоится 19 февраля и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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