«Сити» не пройдет «Реал» в стыках ЛЧ, уверены букмекеры. «Горожанам» нужна победа на «Бернабеу»

«Реал» примет «Манчестер Сити» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов.

Первая игра в Манчестере завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:2.

Букмекеры не верят, что «горожане» отыграются и выйдут в 1/8 финала ЛЧ. На проход «Реала» дат коэффициент 1.24, на проход «Сити» – 4.30.

Матч состоится 19 февраля и начнется в 23:00 мск.

Ставки на Спортсе

«Когда ты букмекер, цена растет вдвое». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» работала с Овечкиным, «Реалом» и «ПСЖ», а сейчас познает Африку