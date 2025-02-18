  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Бетторы БЕТСИТИ ставят на победу «Милана» в ответном стыковом матче ЛЧ с «Фейеноордом»
Промо
0

Бетторы БЕТСИТИ ставят на победу «Милана» в ответном стыковом матче ЛЧ с «Фейеноордом»

18 февраля состоится ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом». Встреча пройдет на домашней арене итальянского клуба и начнется в 20:45 мск.

В первом матче победу со счетом 1:0 одержала команда из «Роттердама». Таким образом, для выхода в плей-офф «Милану» нужно побеждать в основное время с разницей в два мяча и более.

Команда Сержио Консейсау выиграла четыре из пяти последних матчей на своем поле. «Фейеноорд», в свою очередь, неудачно выступает в гостях – три поражения и ничья в четырех прошлых играх.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Несмотря на поражение в первом матче, «Милан» идет фаворитом в споре за выход в 1/8 финала ЛЧ. На проход итальянского клуба предлагают кэф 1.54, на успех «Фейеноорда» дают 2.60.

Вероятность победы «Милана» в основное время оценивается в 1.38, ничья идет за 5.30, на гостей предлагают 8.10. Поставить на команду Консейсау с форой (-1.5) можно за 2.00, на Ф2 (+1.5) предлагают 1.86.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что матч будет результативным. На тотал голов больше 2.5 дают 1.54, ТБ 3.5 можно взять за 2.37.

72% игроков БЕТСИТИ ставят на победу «Милана» в ответном матче. На «Фейеноорд» пришлось 11% от общего числа ставок на исход, 17% отдано на ничью.

Поставь на Лигу чемпионов в БЕТСИТИ с гарантированным бонусом до 2000 ₽!

натив
Ставки на спорт
БЕТСИТИ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Экс-шеф маркетинга «Фонбета» Якиревич: «Мы работали с «Реалом», «Миланом», «ПСЖ». Не все знают, что «Фонбет» был спонсором этих клубов»
10 минут назад
«Овечкин выбирал из нескольких букмекеров. Ему были важны не только деньги». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» – о контракте с хоккеистом
151 минуту назад
Медведев 4 раза подряд обыграл Хачанова на харде. 1.57 – продление тренда на турнире в Дохе
сегодня, 10:47
БК Betera стала генеральным партнером чемпионата Беларуси по футболу
сегодня, 09:55
«Милан» и «Аталанта» проиграли первые стыки ЛЧ с «Фейеноордом» и «Брюгге», но котируются фаворитами на проход в 1/8 финала
сегодня, 09:07
«Шанхаю» Слуцкого нужно побеждать «Виссел Кобе» и надеяться на осечки конкурентов, чтобы выйти в плей-офф азиатской ЛЧ. 1.90 – обыграют чемпиона Японии
сегодня, 07:48
Букмекер BetPawa стал самым эффективным азартным брендом в 2024 году
сегодня, 07:26
Николай Оганезов о закрытии СРО Букмекеров: «С момента появления ЕРАИ необходимость в двух СРО потеряла свою актуальность»
вчера, 14:52
Николай Оганезов о жалобах бетторов на букмекеров: «Примерно в 40-50% случаев запросы игрока при посредничестве СРО удовлетворяются букмекером»
вчера, 13:48
В Швеции более 70% жителей принимают участие в азартных играх
1вчера, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Первый в истории турнир по боям среди медиафутболистов БЕТСИТИ Fight Nights прошел в Москве
вчера, 13:24Промо
«Салават Юлаев» забрал второе Медовое побоище!
вчера, 11:50Промо
Игорный холдинг Kindred Group сократил доходы от клиентов с лудоманией
116 февраля, 20:46
250.00 – «Бернли» не пропустит ни одного гола до конца сезона в Чемпионшипе
16 февраля, 18:56
«Ювентус» – «Интер»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход Дерби Италии
16 февраля, 09:13Промо
«Ливерпуль» забивает «Вулверхэмптону» 2+ гола в 4 матчах подряд. Букмекеры уверены, что серия продлится
16 февраля, 08:36
«Ювентус» год не проигрывает дома в Серии А. Туринцы котируются андердогами в матче против «Интера»
316 февраля, 07:53
«МЮ» не побеждает «Тоттенхэм» с 2022 года. 2.90 – серия прервется
116 февраля, 07:44
Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Тулузой». 2.40 – сыграет на ноль
15 февраля, 19:52
«Лацио» не проигрывает «Наполи» 6 матчей подряд. На ничью в 25-м туре Серии А давали 3.20
15 февраля, 18:55
Рекомендуем