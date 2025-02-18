Бетторы БЕТСИТИ ставят на победу «Милана» в ответном стыковом матче ЛЧ с «Фейеноордом»

18 февраля состоится ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом». Встреча пройдет на домашней арене итальянского клуба и начнется в 20:45 мск.

В первом матче победу со счетом 1:0 одержала команда из «Роттердама». Таким образом, для выхода в плей-офф «Милану» нужно побеждать в основное время с разницей в два мяча и более.

Команда Сержио Консейсау выиграла четыре из пяти последних матчей на своем поле. «Фейеноорд», в свою очередь, неудачно выступает в гостях – три поражения и ничья в четырех прошлых играх.

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Несмотря на поражение в первом матче, «Милан» идет фаворитом в споре за выход в 1/8 финала ЛЧ. На проход итальянского клуба предлагают кэф 1.54 , на успех «Фейеноорда» дают 2.60 .

Вероятность победы «Милана» в основное время оценивается в 1.38 , ничья идет за 5.30 , на гостей предлагают 8.10 . Поставить на команду Консейсау с форой (-1.5) можно за 2.00 , на Ф2 (+1.5) предлагают 1.86 .

Аналитики БЕТСИТИ считают, что матч будет результативным. На тотал голов больше 2.5 дают 1.54 , ТБ 3.5 можно взять за 2.37 .

72% игроков БЕТСИТИ ставят на победу «Милана» в ответном матче. На «Фейеноорд» пришлось 11% от общего числа ставок на исход, 17% отдано на ничью.

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