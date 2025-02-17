Первый в истории турнир по боям среди медиафутболистов БЕТСИТИ Fight Nights прошел в Москве

На ринг вышли восемнадцать медиафутболистов и сразились на ринге по правилам кикбоксинга.

Турнир состоялся 15 февраля в Международном центре бокса в Москве. Мероприятие организовал промоушен AMC Fight Nights при поддержке титульного партнера – букмекерской компании БЕТСИТИ.

В соглавном бою вечера встретились экс-футболист «Эгриси» Игорь Струнин и представил «Родины Медиа» Владимир Гориянов (Володя XXL). В первом раунде Струнин оказался в нокдауне, но дальше перехватил инициативу, нанес несколько эффективных ударов в лицо, после чего в третьем раунде Володя XXL отказался продолжать бой.

В главном бою вечера сошлись лидер «Народной Команды» Иван Вавилов (Стронг) и бывший форвард «Родины Медиа» Андрей Титов (Хантер), который одержал победу нокаутом во втором раунде.

Титульный партнер турнира – БЕТСИТИ – давал эксклюзивную линию. На победы Струнина и Титова в главных боях вечера можно было поставить с коэффициентами 1.47 и 1.90.

Один из игроков БЕТСИТИ воспользовался этой уникальной возможностью и после первого раунда поставил 40 000 рублей на победу Хантера с коэффициентом 2.40. Его выигрыш составил 96 000 рублей.

По итогам турнира руководитель отдела спонсорства и маркетинговых коммуникаций БЕТСИТИ Александр Гурьянов вручил специальный приз «БЕТСИТИ Украшение Вечера» в виде 50 000 фрибетов рэперу Goody (Дмитрию Гусакову) за главный перфоманс вечера в бою с Ильей Балакиревым. Этот поединок стал единственным завершившимся вничью.

За день до этого прошел еще один турнир БЕТСИТИ Fight Nights — ФКР ПРО 10 среди профессиональных кикбоксеров. В главном бою вечера Андрей «Царь-пушка» Гончаров победил Адиля Боранбаева судейским решением.