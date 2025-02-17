Николай Оганезов о жалобах бетторов на букмекеров: «Примерно в 40-50% случаев запросы игрока при посредничестве СРО удовлетворяются букмекером»

Председатель совета Первой СРО, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался об эффективности работы Первой СРО.

– Какие есть меры воздействия на букмекеров – членов Первой СРО, если жалоба игрока признана обоснованной? И имеются ли в принципе такие прецеденты?

– Про какие-либо меры воздействия говорить, наверное, неправильно, у СРО нет задачи никого наказывать, для этого есть специальные органы и Единый регулятор азартных игр.

Наша задача – привести игрока и букмекера к пониманию и урегулированию возникшего спора в досудебном порядке, в своем роде провести медиацию между спорящими сторонами в качестве медиатора.

Если аргументы игрока являются подтвержденными и обоснованными, мы донесем эту позицию до букмекера и поможем и игроку, и букмекеру, чтобы результат оказался справедливым.

Это регулярная работа, и таких прецедентов у нас достаточное количество, примерно в 40-50% случаев запросы игрока при посредничестве СРО удовлетворяются букмекерской компанией, – заявил Оганезов.

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