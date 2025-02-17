Николай Оганезов о жалобах бетторов на букмекеров: «Примерно в 40-50% случаев запросы игрока при посредничестве СРО удовлетворяются букмекером»
Председатель совета Первой СРО, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался об эффективности работы Первой СРО.
– Какие есть меры воздействия на букмекеров – членов Первой СРО, если жалоба игрока признана обоснованной? И имеются ли в принципе такие прецеденты?
– Про какие-либо меры воздействия говорить, наверное, неправильно, у СРО нет задачи никого наказывать, для этого есть специальные органы и Единый регулятор азартных игр.
Наша задача – привести игрока и букмекера к пониманию и урегулированию возникшего спора в досудебном порядке, в своем роде провести медиацию между спорящими сторонами в качестве медиатора.
Если аргументы игрока являются подтвержденными и обоснованными, мы донесем эту позицию до букмекера и поможем и игроку, и букмекеру, чтобы результат оказался справедливым.
Это регулярная работа, и таких прецедентов у нас достаточное количество, примерно в 40-50% случаев запросы игрока при посредничестве СРО удовлетворяются букмекерской компанией, – заявил Оганезов.
Переворот гонки за титул в Испании: «Барса» может стать первой, шансы «Реала» сильно упали
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий