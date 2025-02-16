1.03 – Кейн выиграет первый командный трофей в карьере. «Бавария» опережает «Байер» на 8 очков за 12 туров до конца сезона в Бундеслиге

У Харри Кейна повысились шансы на командный трофей.

«Бавария» сыграла вничью с «Байером» в 22-м туре Бундеслиги – 0:0. Мюнхенцы продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 55 очков. Леверкузенцы за 12 туров до финиша идут вторым с 47 баллами.

Букмекеры дают коэффициент 1.03 на чемпионство «Баварии». Перед сезоном котировки составляли 1.60.

Таким образом, 31-летний Кейн может выиграть первый командный трофей в карьере.

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