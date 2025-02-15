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Самое сладкое дерби пройдет в Уфе

16 февраля «Салават Юлаев» в рамках Фонбет КХЛ примет на домашнем льду «Локомотив» из Ярославля. 

Напомним, первое Медовое побоище в Ярославле завершилось победой уфимского клуба в FONBET OVERTIME – 3:2. Решающую шайбу забросил Александр Хмелевский.  

В рамках ответного матча в фойе Уфа-Арены болельщики смогут сделать фото с трофеем дерби – бочонком башкирского меда, получить специальный мерч от FONBET, подготовленный к этому противостоянию и послушать диджея с тематическим сетом. 

На раскатку перед сладким дерби команды выйдут в специальной форме с изображением медовых сот. Также уфимцев и гостей города будет ждать талисман КХЛ – Крут!

Матч стартует в 14:30 по мск. Главный вопрос: кто же заберет драгоценный медовый бочонок? 

Ссылка на сайт: fnbt.link/1143b

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