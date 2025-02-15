Самое сладкое дерби пройдет в Уфе
16 февраля «Салават Юлаев» в рамках Фонбет КХЛ примет на домашнем льду «Локомотив» из Ярославля.
Напомним, первое Медовое побоище в Ярославле завершилось победой уфимского клуба в FONBET OVERTIME – 3:2. Решающую шайбу забросил Александр Хмелевский.
В рамках ответного матча в фойе Уфа-Арены болельщики смогут сделать фото с трофеем дерби – бочонком башкирского меда, получить специальный мерч от FONBET, подготовленный к этому противостоянию и послушать диджея с тематическим сетом.
На раскатку перед сладким дерби команды выйдут в специальной форме с изображением медовых сот. Также уфимцев и гостей города будет ждать талисман КХЛ – Крут!
Матч стартует в 14:30 по мск. Главный вопрос: кто же заберет драгоценный медовый бочонок?
Ссылка на сайт: fnbt.link/1143b
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