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«Бавария» не побеждает «Байер» 2,5 года. Мюнхенцы котируются фаворитами предстоящего матча

«Байер» примет «Баварию» в 22-м туре Бундеслиги.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают мюнхенцам, на них можно поставить за 2.34. Победа «Байера» идет за 3.10, ничья – за 3.70.

«Бавария» не может победить леверкузенцев 5 матчей подряд. Последний выигрыш случился еще в сентябре 2022 года.

Если «Байер» снова не проиграет, зайдет коэффициент 1.64.

Матч пройдет 15 февраля и начнется в 20:30 мск.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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