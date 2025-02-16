«Ювентус» – «Интер»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход Дерби Италии

16 февраля в 25-м туре Серии А состоится Дерби Италии – «Ювентус» на своем поле примет «Интер». Матч начнется в 22:45 мск.

Туринцы борются за место в топ-4, команда Тьяго Мотты с 43 очками занимает пятую строчку в таблице.

Миланский клуб защищает чемпионский титул. Парни Симоне Индзаги с 54 баллами находятся на втором месте, отставание от лидирующего «Наполи» составляет одно очко.

«Нерадзурри» не проигрывают «Юве» в пяти последних матчах во всех турнирах – три победы «Интера» и две ничьи.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей встречи гостей. На победу миланцев предлагают кэф 2.28, на ничью дают 3.30, успех хозяев идет за 3.60.

Интересной ставкой смотрится «Обе забьют» за 1.85. Обмен голами зашел в 10 из 11 последних матчей «Ювентуса» в Серии А, а в первое дерби Италии в сезоне завершилось со счетом 4:4.

На тотал голов больше 2.5 дают 2.12, вероятность ТМ 2.5 оценивается в 1.77.

Игроки БЕТСИТИ считают, что встреча закончится вничью – на этот исход ушло 58% ставок. 20% отдано на победу «Ювентуса», 22% – на успех «Интера».

Поставь на матч в БЕТСИТИ с гарантированным бонусом до 2000 ₽!