«Лацио» – «Наполи»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе команды Конте

15 февраля в 25-м туре чемпионата Италии «Лацио» встретится с «Наполи». Матч начнется в 20:00 мск.

Неаполитанцы с 55 очками лидируют в Серии А, римляне с отставанием в 10 баллов занимают четвертую строчку.

Римляне – одна из самых зрелищных команд чемпионата. В 18 из 24 матчей столичного клуба было больше двух голов.

«Наполи» играет более практично. Команда Антонио Конте пропустила меньше всех в этом сезоне Серии А, но в четырех прошлых матчах не смогла сохранить ворота в неприкосновенности.

Статистика последних очных игр в пользу «Лацио» – четыре победы римлян и ничья.

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Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита в предстоящем матче. На победу хозяев предлагают кэф 2.70, на ничью дают 3.30, успех «Наполи» идет за 2.90.

Поставить на тотал голов больше 2.5 можно за 2.15, вероятность ТМ 2.5 оценивается в 1.75. Обмен голами идет за 1.83, на противоположный исход «ОЗ:нет» дают 1.98.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Наполи». На гостей пришлось 69% от общего числа ставок на исход, 21% отдан на ничью, на «Лацио» ушло 10% ставок.

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