Николай Оганезов: «Успешность, популярность, публичность, харизматичность и, конечно, патриотичность – качества, которыми должен обладать амбассадор»
Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов рассказал, какими качествами должны обладать амбассадоры букмекеров.
«Общепринятыми качествами, которыми должен обладать амбассадор: успешность, популярность, публичность, харизматичность и, конечно, патриотичность.
Например, всем этим критериям полностью отвечают амбассадоры «Фонбет» – Александр Овечкин, Игорь Акинфеев, Сергей Бурунов и другие», – отметил Оганезов.
Цифры букмекеров-2024: 35,3 млрд отчислений, выручка – 1,73 трлн, Pari обошел «Лигу Ставок»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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