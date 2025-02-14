Николай Оганезов: «Успешность, популярность, публичность, харизматичность и, конечно, патриотичность – качества, которыми должен обладать амбассадор»

Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов рассказал, какими качествами должны обладать амбассадоры букмекеров.

«Общепринятыми качествами, которыми должен обладать амбассадор: успешность, популярность, публичность, харизматичность и, конечно, патриотичность.

Например, всем этим критериям полностью отвечают амбассадоры «Фонбет» – Александр Овечкин, Игорь Акинфеев, Сергей Бурунов и другие», – отметил Оганезов.

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