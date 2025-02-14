Неймар ни разу не забил за «Сантос» после возвращения. 4.50 – забьет 10+ мячей в чемпионате
Неймар не отметился голевыми действиями в первых 3 матчах после возвращения в «Сантос».
Контракт бразильца с клубом действует до 30 июня. Букмекеры дают коэффициент 1.20 на то, что Неймар забьет минимум 5 голов в чемпионате и 4.50 – на 10+ мячей.
За 6.00 можно поставить на то, что нападающий выиграет с «Сантосом» чемпионат штата, за 17.00 – станет чемпионом Бразилии.
Напомним, что Неймар вернулся в «Сантос», где начинал свою профессиональную карьеру, после выступлений за «Аль-Хилаль». За полтора года он провел только 7 матчей за саудовский клуб.
Большую часть времени пребывания в команде игрок пропустил из-за травмы крестообразной связки колена.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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