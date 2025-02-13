Экспресс на матчи Лиги чемпионов и АПЛ принес клиенту «Лиги Ставок» более 5 млн рублей

Клиент Лиги Ставок составил экспресс из матчей Лиги чемпионов и АПЛ. При перемножении коэффициент равнялся 6,36. Сумма ставки — 900 000 рублей, а выигрыш — 5 724 000 рублей.

В вынесенном дерби АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» (2:2) беттор поставил на то, что обе команды забьют за коэффициент 1,89. Уже к 16-й минуте команды обменялись забитыми мячами. В матче Лиги чемпионов «Брюгге» — «Аталанта» (2:1) клиент также поставил на «обе команды забьют» за 1,80. Пари сыграло уже в 1-м тайме. На 15-й минуте Ферран Ютгла открыл счет, а на 41-й Марио Пашалич восстановил равенство в счете.

В игре «Селтика» и «Баварии» (1:2) он взял ставку «обе команды забьют и тотал больше 2,5» за 1,87. Мюнхенцы открыли счет перед самым перерывом. В начале 2-го тайма, на 49-й минуте, Харри Кейн удвоил преимущество. «Селтик» смог отыграть один мяч. На 79-й минуте Дайзен Маэда отправил мяч в ворота с добивания. Этот гол принес игроку «Лиги Ставок» итоговый выигрыш в 5 724 000 рублей.

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