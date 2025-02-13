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Клиент «Лиги Ставок» выиграл 9,9 млн рублей, составив экспресс на матчи Лиги чемпионов и КХЛ

Во вторник, 11 февраля, игрок «Лиги Ставок» собрал экспресс из 5 событий. В него вошли и матчи Лиги чемпионов, и матчи КХЛ. Итоговый коэффициент 99,88. Сумма ставки — 100 000 рублей, а итоговый выигрыш — 9 988 000 рублей.

В КХЛ беттор поставил на победу «Динамо» в матче со СКА за коэффициент 2,22 (3:1) и на итоговую победу «Сочи» во встрече с «Нефтехимиком» за 2,06 (3:2 ОТ). В матчах Лиги чемпионов клиент «Лиги Ставок» заключил пари на победу «Боруссии» (3,20), «Ювентуса» (1,95) и «Реала» (3,50). Дортмундцы на выезде разгромили «Спортинг» со счетом 3:0. Все мячи гости забили во 2-м тайме. «Юве» дома принимал «ПСВ» и одержал победу со счетом 2:1. Туринцы первыми открыли счет на 34-й минуте, после чего «ПСВ» перехватил инициативу и выровнял игру. Отыгрались на 56-й минуте, однако в конце матча гол Самюэля Мбангула принес «Старой Синьоре» победу в первом стыковом матче.

В главной встрече вечера «Реал» пожаловал в гости на «Этихад». «Мадрид» создавал больше опасных моментов и был лучше. Но на 80-й минуте они проигрывали 2:1. Казалось, что все идет к победе Сити, однако знаменитая ремонтада «Реала» в Лиге чемпионов принесла им победу. На 86-й минуте Брахим Диас сравнял счет, а уже на 92-й Винисиус и Беллингем воспользовались ошибками обороны «горожан» и убежали в контратаку. Последний и добил мяч в пустые ворота, вырвав важную победу в гостях.

В 2024 году букмекерская компания «Лига Ставок» стала эксклюзивным долгосрочным партнером трансляции европейского футбола в онлайн-кинотеатре ОККО. Также сейчас проводится акция «Колесо фортуны», где можно выиграть 1 000 000 рублей, фрибет до 50 000 рублей, множество билетов ЛотеRRеи и другие призы от «Лиги Ставок»! Для этого необходимо заключать пари на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. А с 3 февраля «Лига Ставок» запустила масштабную акцию «Лови 7777 на удачу!», в которой новые пользователи могут получить приветственный фрибет 7777 рублей.

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