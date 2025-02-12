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Ординары на мадридское дерби принесли совершенно полярные эмоции клиентам БК Мелбет.

Сегодня мы разберем 2 ординара пользователей БК Мелбет, где были поставлены крупные суммы на небольшие коэффициенты. В первом случае игрока ждал успех, а во втором – провал. Стоит заметить, что в обоих случаях игроки рассмотрели матч «Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид».

8 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Испании по футболу состоялось мадридское дерби: «Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид».

Клиент БК Мелбет «зарядил» 1 500 000 RUB на «Индивидуальный тотал 2-го: Больше (0.5)» с коэффициентом 1.39. Долго переживать не пришлось, ведь уже на 35-ой минуте гости заработали пенальти. Хулиан Альварес открыл счет в матче, хладнокровно пробив по центру ворот с 11-и метрового. Игроку было зачислено на счет 2 085 000 RUB.

Во втором случае пользователь БК Мелбет действовал в лайве, когда «Реал Мадрид» сравнял счет на 50-ой минуте усилиями Килиана Мбаппе. «Сливочные» после забитого гола провели несколько опасных атак, было даже попадание в перекладину. Клиент БК Мелбет на 57-ой минуте матча решил взять: «Тотал: Больше (2.5)» с коэффициентом 1.36 и поставил 2 142 400 RUB. А команды, уже как будто по традиции, 3-й раз подряд закончили матч ничьей со счетом 1:1.

Ставка игрока обидно проиграла, ведь у команд было более получаса игры, чтобы забить хотя бы 1 гол.

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