«Милан» выйдет в 1/8 финала ЛЧ, считают букмекеры. Клуб проиграл «Фейеноорду» в первом стыке
«Милан» котируется фаворитом пары с «Фейеноордом» за выход в 1/8 финала ЛЧ.
В первом матче в Нидерландах итальянский клуб проиграл со счетом 0:1.
Несмотря на поражение на выезде, «Милан» остается фаворитом на проход в следующий раунд за 1.76. На выход «Фейеноорда» в 1/8 финала дают коэффициент 2.14.
Ответный матч состоится 18 февраля в Италии.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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