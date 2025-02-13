«Милан» выйдет в 1/8 финала ЛЧ, считают букмекеры. Клуб проиграл «Фейеноорду» в первом стыке

«Милан» котируется фаворитом пары с «Фейеноордом» за выход в 1/8 финала ЛЧ.

В первом матче в Нидерландах итальянский клуб проиграл со счетом 0:1.

Несмотря на поражение на выезде, «Милан» остается фаворитом на проход в следующий раунд за 1.76. На выход «Фейеноорда» в 1/8 финала дают коэффициент 2.14.

Ответный матч состоится 18 февраля в Италии.

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