«Милан» проиграл «Фейеноорду» (0:1) на выезде, хотя котировался фаворитом. На хозяев давали 4.30
«Милан» уступил «Фейеноорду» (0:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
Единственный гол уже на 3-й минуте забил Игор Пайшао.
Итальянский клуб котировался фаворитом встречи за 1.85. На победу «Фейеноорда» давали коэффициент 4.30.
Ответный матч состоится 18 февраля в Италии.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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