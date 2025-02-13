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  • «Милан» проиграл «Фейеноорду» (0:1) на выезде, хотя котировался фаворитом. На хозяев давали 4.30
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«Милан» проиграл «Фейеноорду» (0:1) на выезде, хотя котировался фаворитом. На хозяев давали 4.30

«Милан» уступил «Фейеноорду» (0:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Единственный гол уже на 3-й минуте забил Игор Пайшао.

Итальянский клуб котировался фаворитом встречи за 1.85. На победу «Фейеноорда» давали коэффициент 4.30.

Ответный матч состоится 18 февраля в Италии.

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1% оставался на победу «Реала» – но кого это волнует? Точно не «Мадрид»!

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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