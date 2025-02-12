«Милан» проигрывает «Фейеноорду» после первого тайма – 0:1. На камбэк итальянцев дают 4.70
«Фейеноорд» побеждает «Милан» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (1:0, перерыв).
Единственный гол в первом тайме забил Игор Пайшао.
В перерыве на камбэк «Милана» можно поставить с коэффициентом 4.70. На победу «Фейеноорда» дают 1.90, на ничью – 3.40.
1% оставался на победу «Реала» – но кого это волнует? Точно не «Мадрид»!
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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