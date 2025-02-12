«Милан» проигрывает «Фейеноорду» после первого тайма – 0:1. На камбэк итальянцев дают 4.70

«Фейеноорд» побеждает «Милан» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (1:0, перерыв).

Единственный гол в первом тайме забил Игор Пайшао.

В перерыве на камбэк «Милана» можно поставить с коэффициентом 4.70. На победу «Фейеноорда» дают 1.90, на ничью – 3.40.

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