«Брюгге» обыграл «Аталанту» в первом стыке ЛЧ с победным голом на 94-й минуте. В лайве на бельгийцев давали 26.00
«Аталанта» проиграла «Брюгге» (1:2) в первом стыковом матче ЛЧ.
Бельгийский клуб забил победный мяч на 94-й минуте – с пенальти отличился Густав Нильссон. В лайве на победу «Брюгге» давали коэффициент 26.00.
В прематче «Аталанта» котировалась небольшим фаворитом за 2.30.
Ответный матч состоится 18 февраля в Италии.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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