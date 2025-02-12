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  • «Брюгге» обыграл «Аталанту» в первом стыке ЛЧ с победным голом на 94-й минуте. В лайве на бельгийцев давали 26.00
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«Брюгге» обыграл «Аталанту» в первом стыке ЛЧ с победным голом на 94-й минуте. В лайве на бельгийцев давали 26.00

«Аталанта» проиграла «Брюгге» (1:2) в первом стыковом матче ЛЧ.

Бельгийский клуб забил победный мяч на 94-й минуте – с пенальти отличился Густав Нильссон. В лайве на победу «Брюгге» давали коэффициент 26.00.

В прематче «Аталанта» котировалась небольшим фаворитом за 2.30.

Ответный матч состоится 18 февраля в Италии.

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1% оставался на победу «Реала» – но кого это волнует? Точно не «Мадрид»!

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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