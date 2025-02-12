Букмекеры уверены, что «Сити» не пройдет «Реал» после 2:3 в первом стыке ЛЧ
Букмекеры оценили шансы «Ман Сити» на выход в 1/8 финала ЛЧ после поражения от «Реала» (2:3) в первом стыковом матче.
Коэффициент на проход мадридского клуба опустился с 1.80 до 1.29 – вероятность выхода «Реала» в 1/8 финала составляет 77%.
Шансы «Ман Сити» на продолжение борьбы в Лиге чемпионов минимальны и оцениваются коэффициентом 3.80.
Ответный матч между «Реалом» и «Сити» состоится 19 февраля в Мадриде.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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