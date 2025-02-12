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Радимов угадал точный счет в матче «Сити» – «Реал». На 3:2 в пользу мадридцев давали коэффициент 24.00

Владислав Радимов сделал верный прогноз на точный счет в матче «Ман Сити» – «Реал» (2:3).

Перед игрой экс-игрок «Зенита» дал три прогноза на первый стыковой матч ЛЧ – все сыграли:

  • Точный счет 2:3 (коэффициент – 24.00)

  • Оба тайма – тотал больше 1,5 голов (3.20)

  • Обе команды будут лидировать в матче (4.50)

Ответный матч между «Реалом» и «Сити» состоится 19 февраля.

Ставочная вики Спортса

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Это футбол, брат!
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